Минздрав анонсировал масштабные проверки на COVID-19 со следующей недели

Главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус со следующей недели, поскольку на выходных в Украину доставят большую партию тестов. Об этом передает LB.ua.

"Мы ожидаем сейчас самую большую поставку тестов для ПЦР-диагностики, которая будет распределена на территории государства, и уже на следующей неделе количество исследований будет значительно увеличиваться", – сказал Ляшко.

При этом он отметил, что проверять будут только тех, кто у которых проявятся симптомы.

"Сегодня ВОЗ и опыт других стран, кроме Кореи, показывает, что тестируют только тех, кто обращается за медицинской помощью и по симптомам. Это в первую очередь зависит и от нагрузки на систему здравоохранения. Буквально недавно итальянские медики выходили в СМИ, обращались с просьбой не приходить на тестирование, если нет симптомов, поскольку лаборатории не успевают работать", – сказал Ляшко.

По его словам, сейчас в стране работают 11 лабораторий, в которых проходят проверки на коронавирус.

"Страна работает по утвержденным алгоритмам, доставка проб происходит ежедневно, ПЦР-диагностика происходит в 11 лабораториях на территории страны, и вчера из 10 случаев девять были выявлены именно в региональных лабораториях", – сообщил главный санитарный врач.

Сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие 48 часов из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 000 экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

Напомним, Виктор Ляшко заявил, что Минздрав рассматривает возможные варианты продолжения карантина из-за коронавируса после 3 апреля.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит из Китая миллион быстрых тестов на коронавирус.