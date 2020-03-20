Выступил против Ермака. Зеленский уволил нардепа Лероса из своих советников

Украина
Внештатным советником президента Лерос был назначен 24 июня 2019 года

Президент Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника.

Лерос входит в группу депутатов фракции "СН", которые выступили против инициативы главы офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Вчера он дал интервью изданию "Цензор.нет", в котором подверг критике подписание Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы.

"Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))", – так отреагировал в Facebook Лерос на свое увольнение.

Также он резко критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе и заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его "подставляет".

Внештатным советником Зеленского Лерос был назначен 24 июня 2019 года.

Он – основатель арт-проекта Art United Us, одним из результатов работы его команды является серия муралов в Киеве. Был избран в Раду по списку "СН" под №23.

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