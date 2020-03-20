Выступил против Ермака. Зеленский уволил нардепа Лероса из своих советников

Президент Владимир Зеленский уволил нардепа от "Слуги народа" Гео Лероса с должности своего внештатного советника.

Лерос входит в группу депутатов фракции "СН", которые выступили против инициативы главы офиса президента Андрея Ермака по созданию консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО. Вчера он дал интервью изданию "Цензор.нет", в котором подверг критике подписание Ермаком документа о возможном создании на переговорах в Минске консультативной группы.

"Вижу что Ермак прочитал мое интервью )))", – так отреагировал в Facebook Лерос на свое увольнение.

Также он резко критиковал инициативы внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо по примирению на Донбассе и заявил о наличии в окружении Зеленского тех, кто его "подставляет".

Внештатным советником Зеленского Лерос был назначен 24 июня 2019 года.

Он – основатель арт-проекта Art United Us, одним из результатов работы его команды является серия муралов в Киеве. Был избран в Раду по списку "СН" под №23.

Как ранее сообщал Фокус: