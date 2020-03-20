Глава МОЗ о коронавирусе в Украине: Самое трудное еще впереди

Коронавирус будет и дальше распространяться по Украине. Самое трудное еще впереди.

Об этом в своем обращении заявил глава Минздрава Илья Емец.

"Пока наша статистика меньше, чем во многих европейских странах, но надеяться на то, что вирус обойдет Украину стороной – неправильно. Самое трудное впереди", – заявил Емец.

Поэтому министр здравоохранения советует украинцам оставаться дома, мыть руки и держать дистанцию.

"Равнодушие к карантину и пренебрежение правилами может стоить жизни. Призываю вас своевременно обращаться к врачам и не ставить под угрозу свою жизнь и здоровье своих близких", – добавил Емец.

Как ранее сообщал Фокус:

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