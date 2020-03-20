ПЦУ начала готовить и раздавать антисептики пожилым и бездомным

Православная церковь Украины начала изготавливать и раздавать пожилым и бездомным людям антисептики.

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

В церкви подчеркивают, что самые уязвимые группы населения – пожилые и те, кто из-за сложных жизненных обстоятельств не может защититься от коронавируса.

Поэтому священнослужители и начали изготавивать антисептики: 18 марта в Киеве уже раздали бездомным и пожилым 150 флаконов.

К 20 марта церковники раздали уже 2 тыс. флаконов. Антисептики отправляют также в большие города Украины: Мариуполь, Харьков и Одессу.

В ПЦУ говорят, что антисептики готовят из этанола, изопропилового спирта, перекиси и глицерина по рецептуре ВОЗ.

"Обращаемся к парафиям ПЦУ в Киеве и благотворительным организациям, которые могут распространять антисептики. Подавайте заявки на их изготовление, мы по возможности будем их обрабатывать", – добавили в ПЦУ.

Как ранее сообщал Фокус:

19 марта Вселенский патриарх Варфоломей призвал церкви прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.