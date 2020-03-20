Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию в Киеве и двух областях

Правительство установило режим чрезвычайной ситуации в Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Данные решения ранее были приняты региональными комиссиями по вопросам ТЭБ и ЧС в связи с распространением коронавирусной инфекции.

По словам премьера, никаких новых ограничений пока не предвидится. Режим чрезвычайной ситуации призван мобилизовать усилия для борьбы с распространением COVID-19.

Решение о ЧС было принято во время сегодняшнего экстренного заседания Кабинета министров Украины.

ЧС – не то же самое, что ЧП. Чрезвычайная ситуация – обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения. А чрезвычайное положение – это исключительная ситуация, когда под угрозой находится "жизнь нации". ЧП вводится указом президента не более чем на 30 дней на территории всей страны или на 60 дней на определеной ее части с возможностью продления только на один 30-дневный срок. Решение о ЧП должна утвердить Верховная Рада.

Примечательно, что на заседании Кабмина 18 марта премьер Денис Шмыгаль поручил Минюсту разработать и внести в Раду проект закона “о транзите власти”. Такой закон должен помочь в случае недееспособности президента, парламента или Кабмина в условиях пандемии коронавируса. Изначально Шмыгаль предложил дать право президенту вводить ЧП, если по причине карантина Рада функционировать не сможет. Но глава МВД Арсен Аваков указал премьеру, что в таких исключительных случаях речь должна идти о "дереве возможностей" для делегирования полномочий не только президенту, а и правительству. Шмыгаль с Аваковым согласился.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек из-за коронавируса.

20 марта в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса.