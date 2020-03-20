Сегодня Кабмин должен ввести ЧС в трех областях Украины и Киеве, – СМИ

Речь якобы идет о Днепропетровской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях

Сегодня, 20 марта, Кабмин соберется на заседание, на котором в трех областях и столице Украины могут ввести режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает УП, ссылаясь на источники в правительстве.

"Чрезвычайное положение в трех областях и в Киеве должны принять. И еще массу всего", – говорят в Кабмине.

Отметим, что Кабминет министров может вводить в дествие только режим чрезвычайной ситуации. Так, чрезвычайную ситауцию якобы должны ввести в Днепропетровской (соответствующее решение уже было принято местными властями, его должен утвердить Кабмин), Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Замглавы КГГА Николай Поворозник также сообщил, что столичные власти приняли решение о введении чрезвычайной ситуации и документы сейчас проходят необходимые юридические процедуры.

При этом, в Днепропетровской области сегодня уже ввели режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, что с 17 марта режим чрезвыйчайно ситуации действует в Житомирской и Черновицкой областях, а с 18 - в Киевской.

ЧС – не то же самое, что ЧП. Чрезвычайная ситуация – обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения. А чрезвычайное положение – это исключительная ситуация, когда под угрозой находится "жизнь нации". ЧП вводится указом президента не более чем на 30 дней на территории всей страны или на 60 дней на определеной ее части с возможностью продления только на один 30-дневный срок. Решение о ЧП должна утвердить Верховная Рада.

Примечательно, что на заседании Кабмина 18 марта премьер Денис Шмыгаль поручил Минюсту разработать и внести в Раду проект закона “о транзите власти”. Такой закон должен помочь в случае недееспособности президента, парламента или Кабмина в условиях пандемии коронавируса. Изначально Шмыгаль предложил дать право президенту вводить ЧП, если по причине карантина Рада функционировать не сможет. Но глава МВД Арсен Аваков указал премьеру, что в таких исключительных случаях речь должна идти о "дереве возможностей" для делегирования полномочий не только президенту, а и правительству. Шмыгаль с Аваковым согласился.

Как ранее сообщал Фокус:

Вчера советник главы МВД Иван Варченко заявил о возможном введении по всей территории Украины комендантского часа и штрафов за выход на улицу без особой нужды. Кроме того, он считает возможным введение особого порядка распределения продуктов питания, а также наделения оперштабов по борьбе с коронавирусом правом отстранять руководителей госпредпритий.