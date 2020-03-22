Емец хочет отсрочить второй этап медреформы на три месяца

Министр здравоохранения Украины Илья Емец в "Большом интервью" на канале "112 Украина" заявил, что второй этап медреформы, который должен стартовать 1 апреля, необходимо перенести на три месяца.

Об этом пишет Страна.

Емец заявил, что вопрос о приостановке медреформы в связи с пандемией коронавируса является сложным.

"Это сложный вопрос, потому что тут задействована законодательная структура. А в этих условиях созвать внеочередную сессию Верховной Рады невозможно. Но сейчас, чтобы больницы не закрылись, я попросил три месяца после апреля, чтобы продолжить не закрывать те больницы, которые работают…." – сказал Емец.

В качестве примера он привел Киевскую больницу микрохирургии "Око", которая в год делает 17 тысяч операций на глазах. По его словам, в рамках медреформы эта больница с 1 апреля должны быть закрыта, но он работает над тем, чтобы этого не случилось.

"Но мне нужно 3 месяца, чтобы Верховная Рада (продолжала) ту модель продолжения реформы Семашко по всем требованиям ВОЗ. И у меня были встречи с послами США, Канады, которые готовы помогать, МВФ… Мне нужно время, и не нужно ограничение этим 1 апреля", – сказал Емец.

Он добавил, что коечный фонд в Украине, безусловно, нужно уменьшить, но только эволюционным путем.

"И это будут решать врачи-профессионалы, а не чиновники и не политики. Каким путем? Внедрение страховой медицины, которая эволюционно через год закроет этот коечный фонд, который не нужен. И люди туда не пойдут. И не будет этого ажиотажа", – сказал министр.

Как ранее сообщал Фокус:

На заседании Кабмина была принята Программа медицинских гарантий, по которой большинство медуслуг в Украине будут бесплатными, что является вторым этапом медреформы.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность отсрочки второго этапа медицинской реформы.