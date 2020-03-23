Сутки на Донбассе: три обстрела, без потерь

За прошедшие сутки боевики три раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб ОС.

Противник традиционно применял запрещенные Минскими соглашениями минометы 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Все обстрелы пришлись на райно ответственности "Восток".

Так, боевики били по позициям украинских бойцов у Водяного, Павлополя и в районе населенного пункта Березовое.

В штабе говорят, что украинские военные "дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ".

О потерях и ранениях в ОС не сообщают.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано, потерь нет.

Как ранее сообщал Фокус:

16 марта контрольные пункты въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, по решению штаба ОС, приостановили свою работу.