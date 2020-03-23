Ощадбанк закрывает часть отделений из-за карантина
"Ощадбанк" временно останавливает работу ряда своих отделений в связи с карантином.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
"Все операции можно проводить в дистанционном сервисе "Ощад24/7". Эта система полноценно дублирует услуги, предоставляемые в отделениях банка. В "Ощада 24/7" вы получите доступ ко всем своим счетам, депозитам, операций по обмену валют и др", – сказано в сообщении.
Основные услуги для клиентов-предпринимателей можно получить в системе CorpLight.
"Ключевые отделения банка будут работать, но возможны изменения в их графике работы – сокращение времени работы отделений, установление разного времени для обслуживания людей старшего возраста и других категорий клиентов, перерывы на санитарную час. Другие отделения временно приостановят работу", – сообщают в банке.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Альфа-банк" первым из украинских банков приостановил продажу наличной валюты во всех отделениях. Кроме того, отделения банка закрыты из-за карантина.
- Приватбанк с 18 марта прекратил продажу наличной валюты в кассах до восстановления возобновления поставок из-за границы.
- Кроме того, в связи с карантином Приватбанк принял решение продлить сроки действия платежных карт (зарплатных, социальных, пенсионных и т.д.) на 90 дней.