Еще один депутат заразился коронавирусом, – СМИ (обновлено)

Положительный результат тестирования на коронавирус зафиксирован у народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александра Лукашева. Об этом сообщил его коллега из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в Telegram.

"Коронавирус выявлен у ещё одного нардепа – Александра Лукашева из ОПЗЖ", – говорится в сообщении.

Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Эту информацию также подтверждает Украинская правда со ссылкой на собеседников в депутатском корпусе.

"Экспресс-тесты Лукашева были отрицательные, ПЦР (тест методом полимеразной цепной реакции) подтвердил", – рассказал источник.

По данным издания, лабораторное подтверждение было получено 22 марта. Собеседник рассказал, что на прошлой неделе у депутата была температура, сейчас он чувствует себя лучше.

На внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта Лукашева не было. Последний раз он был на образовательном комитете 10 марта.

Напомним, 18 марта нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов рассказал, что подхватил коронавирус. По его словам, он перед этим был в Швейцарии, но заразился именно в Украине. Он сказал, что успешно прошел самоизоляцию, но по рекомендации врачей лег на госпитализацию в Александровскую больницу.

14.10 Обновлено:

Александр Лукашев у себя в Facebook опроверг утверждения своих некоторых коллег и СМИ, что у него диагностировали коронавирусную болезнь.

"Хочу опровергнуть слухи, которые распространяют некоторые коллеги. На данный момент анализ не обнаружил у меня коронавируса. Однако я обратился к врачам для дополнительного обследования, потому что несколько дней держится температура около 37. Буду держать вас в курсе, и прошу журналистов не распространять фейков", – написал он.

Лукашев также поблагодарил медиков за их труд и призвал всех беречь себя в это непростое время.

Как ранее сообщал Фокус:

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

Позже народный избранник прошел тест на коронавирус. Результат – отрицательный. Тем не менее, Волошин добровольно прошел самоизоляцию до 12 марта.