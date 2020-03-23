Из Украины хотели вывезти медицинские халаты на 40 тыс. евро, – СБУ

На Волыни сотрудники СБУ пресекли попытку вывоза в Европу крупной партии медицинских халатов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В какую именно страну направлялась фура – не уточняется. Задержали ее на КПП "Ягодин".

При осмотре фуры правоохранители обнаружили 40 тыс. халатов из нетканого синтетического материала.

В СБУ говорят, что стоимость партии составила почти 42 тыс. евро.

Открыто уголовное дело по ч.3 ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет).

Постановление Кабмина, запрещающее экспорт медицинских товаров и препаратов (№214), действует с 11 марта.

Сегодня САП открыла уголовное дело из-за того, что правительство Алексея Гончарука якобы проигнорировало просьбу СНБО запретить экспортировать маски.

Как ранее сообщал Фокус:

На границе с Польшей пограничники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти за пределы государства 10 тыс. 653 одноразовых медицинских маски.