Из Украины хотели вывезти медицинские халаты на 40 тыс. евро, – СБУ
На Волыни сотрудники СБУ пресекли попытку вывоза в Европу крупной партии медицинских халатов.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В какую именно страну направлялась фура – не уточняется. Задержали ее на КПП "Ягодин".
При осмотре фуры правоохранители обнаружили 40 тыс. халатов из нетканого синтетического материала.
В СБУ говорят, что стоимость партии составила почти 42 тыс. евро.
Открыто уголовное дело по ч.3 ст.358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков – ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет).
Постановление Кабмина, запрещающее экспорт медицинских товаров и препаратов (№214), действует с 11 марта.
Сегодня САП открыла уголовное дело из-за того, что правительство Алексея Гончарука якобы проигнорировало просьбу СНБО запретить экспортировать маски.
Как ранее сообщал Фокус:
- На границе с Польшей пограничники задержали украинца, который пытался незаконно вывезти за пределы государства 10 тыс. 653 одноразовых медицинских маски.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.