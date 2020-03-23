Правительство временно разрешило дистанционную торговлю лекарствами и запретило экспорт спирта
Кабинет министров запретил до 1 июня текущего года экспорт этилового спирта с территории Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
"Посты контроля на выездах из предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", – написал он.
Кроме того, Кабмин разрешил лицензиатам на период карантина осуществлять дистанционную торговлю лекарственными средствами и сопутствующими товарами.
Также разрешено организовывать и осуществлять доставку непосредственно потребителям лекарственных средств с соблюдением во время их транспортировки условий хранения, определенных производителем.
Со вторника, 24 марта, гражданам Украины запрещено покидать пределы страны в туристических целях. Деятельность всех аэропортов, кроме "Борисполя", будет прекращена. Это касается только пассажирских перевозок.
Как ранее сообщал Фокус:
- 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.
- Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.
- Этот вопрос обсуждался 23 марта на онлайн-совещании глав парламентских фракций и групп. Большинство из них такую идею не поддержали.