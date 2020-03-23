Президент призвал глав церквей совершать богослужения онлайн

Украина
Глава государства также просит украинцев не выходить на улицу без крайней необходимости

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей всех конфессий совершать церковные богослужения в режиме онлайн и без присутствия людей в храмах в рамках борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Спасибо тем главам церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы (церквей, – ред.) присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не менее им нужна элементарная безопасность", – сказал Зеленский.

Глава государства также вновь призвал украинцев независимо от возраста не выходить на улицу без крайней необходимости.

"Это касается не только пожилых людей, но и всех граждан. Не создавайте риск себе и окружающим", – отметил он.

Президент отметил, что даже самые богатые страны мира откровенно признают неготовность своих медицинских систем выдержать большие нагрузки от количества больных коронавирусом.

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