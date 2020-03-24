На Тернопольщине больной Covid-19 священник контактировал с 500 людьми. Один уже заразился

Украина
Спасатели продезинфецировали церковь, где правил священник

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко рассказал, что священника из Тернопольской области, который заболел коронавирус зовут Олег Винников и он контактировал с 500 людьми.

Об этом сообщают Факты ICTV.

"Он служил, ходил на похороны. Его зовут Олег Винников. Я специально назвал, чтобы все, кто с ним контактировал, обратились к врачам", – сообщил Геращенко.

Позже, в Тернопольской области подтвердили второй случай заражения коронавирусной инфекцией. Инфицированный человек был на похоронах вместе со священником.

"В 20 ч. 10 мин. 23.03.2020 года в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", – сказано в сообщении.

Оба мужчины находились на похоронах в одном населенном пункте Тернопольщины. Этот факт свидетельствует об одномоментном заражении и наличие общего источника инфекции.

23 марта спасатели ГСЧС провели дезинфекцию Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова, где правил священник.

Как ранее сообщал Фокус: