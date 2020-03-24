Киев на кризисе из-за коронавируса может потерять миллиард гривен, – Кличко

Киев по приичне кризиса, вызванного коронавирусом, может потерять один миллиард гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.

"По предварительным расчетам, потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиться в случае обострения ситуации", – говорит Кличко.

Также столичный глава добавил, что Украина в целом и Киев в частности зависимы от мировой экономики и у городских властей есть видение трех основных вариантов развития ситуации.

"Надеюсь, наихудший не оправдается. Этот кризис уже ударил по бюджету Киева", – заявил он.

"Но я, как мэр, сделаю все, чтобы реализовать все инфраструктурные планы на этот год – в том числе строительство мостов и развязок", – добавил Кличко.

Кроме того, Кличко сообщил, что в Киеве сейчас сформированы два штаба: один разрабатывает стратегию для борьбы с коронавирусом, а второй думает, как минимизировать потери для городского бюджета.

Отдельно мэр отметил, что он уже предложил Кабмину решение, которое поможет снизить стоимость коммунальных услуг для населения.

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