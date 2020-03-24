Кличко допустил закрытие въездов и выездов из Киева

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае ухудшення ситуации с коронавирусом, может быть закрыт въезд и выезд из города.

Об этом Кличко сообщил на брифинге.

"Решение о возвращении украинских граждан принимало Министерство иностранных дел, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается сам на сам", – сказал он.

Если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения, подчеркнул он.

"Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры. Максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я сейчас перечислил, все это возможно", – говорит Кличко.

Мэр добавил, что если киевляне будут соблюдать ограничительные меры, то это не потребуется.

"Многое сегодня зависит от киевлян в первую очередь. Если они будут выполнять правила ограничений, то обострения ситуации можно еще избежать", – говорит мэр.

Кроме того, Кличко рассказал, что по причине кризиса, вызванного коронавирусом, Киев может потерять один миллиард гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.