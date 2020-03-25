Кличко не знает, когда откроют метро в Киеве
Мэр Киева Виталий Кличко не знает откроют столичный метрополитен 3 апреля, потому что если коронавирус будет распространяться, то ограничения будут действовать и в дальнейшем.
Об этом мэр сообщил во время брифинга.
"Метро в столице приостановило перевозки пассажиров 17 марта, предварительно – до 3 апреля, но мы следим за развитием ситуации. Если вирус будет распространяться с такой же динамикой и далее – ограничения будут действовать. Мы должны максимально ограничить социальные контакты, максимально защитить здоровье и жизнь людей, поэтому дату открытия метро сегодня я вам назвать не могу", – сказал он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- 20 марта городские власти Киева приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в столице.
- с 21 марта в Киеве остановлено движение пассажирского транспорта на время карантина.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае ухудшення ситуации с коронавирусом, может быть закрыт въезд и выезд из города.