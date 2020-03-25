Станцию ​​"Академик Вернадский" посетил 200-килограммовый тюлень-крабоед

На деревянный настил возле центрального входа на антарктическую станцию ​​"Академик Вернадский" залез тюлень-крабоед. Об этом Национальный антарктический научный центр сообщил в Facebook.

Обычно тюлени держатся вдали от станции. Но вчера нашелся один храбрец – взрослый тюлень весом около 200 кг. Это довольно необычная ситуация для станции и полярники решили, что он зашел проверить, все ли здоровы и сыты, и поднять настроение команды. А после сложной проверки решил немного отдохнуть

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Тюлень-крабоед – самый многочисленный тюлень в мире, численность вида составляет около 14 млн особей. Название этих тюленей курьезно, поскольку они крабами не питаются. Основу их рациона составляет антарктический криль.

24 марта участники 24-й Украинской антарктической экспедиции записали видеообращение со станции "Академик Вернадский", в котором призвали всех оставаться дома. "Оставайтесь дома, почувствуйте себя немного полярниками, ведь мы в изоляции здесь круглый год", – сказал руководитель экспедиции Игорь Дикий.

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 команда 25-й Украинской антарктической экспедиции не смогла добраться до Антарктиды и вынуждена была вернуться в Киев. Сейчас Украина и Чили решают, как доставить экспедицию на станцию.

Как ранее сообщал Фокус: