Зеленский рассказал, какие рынки могут работать во время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский в онлайн-режиме провел селекторное совещание, во время которого пообщался с мэрами областных центров и главами ОГА. В частности, обсудили вопрос закрытия продовольственных рынков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По мнению главы государства, только на местах можно определить, насколько опасны и нужны такие рынки в конкретных населенных пунктах.

Он отметил, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей в возрасте, которые там чаще всего скупляются

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей", – отметил Зеленский.

Кроме того, как сообщил на брифинге и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, работу оптовых рынков в Киевской области запрещать не будут, пишет УНИАН.

По его словам, в области закрыты все 74 рынка, кроме оптовых.

"Поскольку это прежде всего продовольственная безопасность, мы не будем запрещать работу оптовых рынков. Единственное уточнение – на этих рынках должны быть обеспечены санитарные правила безопасности, соответственно, работники должны быть обеспечены масками, и там должна обязательно проводиться дезинфекция", – пояснил он.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта в Киеве запретили в период карантина работать продуктовым ярмаркам и рынкам.