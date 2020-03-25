Владелец инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник опроверг слухи о заболевании на коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что не имеет симптомов ОРВИ и других признаков недомогания.

"Сегодня увидел в СМИ немало публикаций с упоминанием своей фамилии. Докладываю: чувствую себя хорошо, 12 марта вернулся из Франкфурта в Киев, вторую неделю вместе с семьей находимся дома на карантине. Симптомов ОРВИ и других признаков недомогания не было и нет, хотя в будущем от этого никто не застрахован", – написал Хомутынник.

Он также уточнил, что его благотворительный фонд оказывает адресную помощь в закупке медицинского оборудования, медикаментов для борьбы с пандемией.

"В то же время я не нахожусь в стороне, мой благотворительный фонд сразу же приступил к оказанию адресной помощи и уже перечислил несколько миллионов на закупку медицинского оборудования, медикаментов, и продолжаем это делать", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус:

18 марта нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов рассказал, что подхватил коронавирус. По его словам, он перед этим был в Швейцарии, но заразился именно в Украине. Он сказал, что успешно прошел самоизоляцию, но по рекомендации врачей лег на госпитализацию в Александровскую больницу.

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин во время поездки во Францию 27 февраля встретился с членом Национальной ассамблеи страны Жаном-Люком Рейтцером, который сейчас находится в реанимации с коронавирусной инфекцией.

Позже народный избранник прошел тест на коронавирус. Результат – отрицательный. Тем не менее, Волошин добровольно прошел самоизоляцию до 12 марта.