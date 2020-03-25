Хомутынник опроверг слухи о заболевании на коронавирус

Украина
Хомутынник также отметил, что его благотворительный фонд оказывает адресную помощь для борьбы с пандемией

Владелец инвестиционного фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник опроверг слухи о заболевании на коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook, уточнив, что не имеет симптомов ОРВИ и других признаков недомогания.

"Сегодня увидел в СМИ немало публикаций с упоминанием своей фамилии. Докладываю: чувствую себя хорошо, 12 марта вернулся из Франкфурта в Киев, вторую неделю вместе с семьей находимся дома на карантине. Симптомов ОРВИ и других признаков недомогания не было и нет, хотя в будущем от этого никто не застрахован",  – написал Хомутынник.

Он также уточнил, что его благотворительный фонд оказывает адресную помощь в закупке медицинского оборудования, медикаментов для борьбы с пандемией.

"В то же время я не нахожусь в стороне, мой благотворительный фонд сразу же приступил к оказанию адресной помощи и уже перечислил несколько миллионов на закупку медицинского оборудования, медикаментов, и продолжаем это делать",  – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус: