Без режима ЧП полиция не будет отслеживать передвижение украинцев по телефону, — Аваков
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция не будет следить за украинцами с помощью мобильных сетей во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По словам Авакова, у Национальной полиции такая возможность есть, пользоваться такой технологией не будут, так как в Украине не введено чрезвычайное положение.
“Я сейчас слышу и читаю в прессе, что кто-то из моих заместителей сказал, что вот мы готовы по телефонным пинам, по телефонным IP контролировать передвижение человека. Мы готовы. Но это нарушение конституционных прав. Пока не введен режим чрезвычайного положения – никто по телефону не будет отслеживать перемещение каждого человека”, – говорит министр
Напомним, ранее замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что полиция может начать контролировать самоизоляцию украинцев в связи со вспышкой коронавируса с помощью данных мобильных операторов.
Как ранее сообщал Фокус:
- В понедельник, 23 марта, Кабинет министров ввел в действие режим чрезвычайной ситуацию в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях для предотвращения распространения COVID-19.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявил, что Кабмин готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса. Президент Владимир Зеленский допускал, что в случае необходимости примет соответствующее решение. В таком случае указ главы государства должны будут утвердить депутаты.
- Министр здравоохранения Илья Емец выступает за введение в Украине режима чрезвычайного положения.
- Этот вопрос обсуждался 23 марта на онлайн-совещании глав парламентских фракций и групп. Большинство из них такую идею не поддержали.