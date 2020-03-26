Дешевле зарубежных аналогов. В Украине выпустили первые 600 тест-систем на коронавирус

В Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины разработана высокоточная тест-система для диагностики коронавируса COVID-19. Она уже прошла регистрацию, изготовлена ​​первая партия из 600 комплектов, которые переданы в Центры общественного здоровья в Житомире и Киеве. Эти тесты были изготовлены за счет собственных средств института.

"Правительство работает над выделением необходимых средств на изготовление нужного количества отечественных тест-систем. Мы не только обеспечим наших врачей необходимым оружием в борьбе с болезнью, но и профинансируем украинскую науку, которая сможет в случае необходимости быстро адаптироваться, если вирус мутирует", – сказал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Он добавил, что правительство направило 350 тыс. грн для оплаты работы по созданию и производство украинских тест-систем, которые уже поступили на счет Института.

Украинская тест-система основана на ПЦР (полимеразной цепной реакции), она прошла регистрацию, которая подтвердила ее точность и специфичность на уровне 99,9%. Себестоимость одной реакции на украинском тесте составляет 250 грн, а на зарубежных аналогах – 370–450 грн.

Напомним, 24 марта старший научный сотрудник Института Оксана Пивень написала в Facebook, сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины в разгар эпидемии коронавируса отправили в неоплачиваемый отпуск. По ее словам, в институте есть проблемы даже с базовым финансированием, поэтому сотрудников отправили в отпуск минимум до конца марта. После этого сообщения в соцсетях появилась много негативных откликов.

23 марта Центр общественного здоровья получил из Китая 521 тест-систему для ПЦР-исследований. Их должны распределить по всем регионам Украины. Каждая область получит от 20 до 50 систем. Одна тест-система позволяет проверить на вирус 70-95 человек (в зависимости от того, сколько тестировать людей одновременно). Всего их хватит для проверки примерно 50 тыс. человек.

Доставку тестов из Китая анонсировал президент Владимир Зеленский. Сначала, 16 мая, он заявил, что миллион "быстрых тестов" должны поставить в Украину в субботу, 21 марта. Однако уже 20 марта президент изменил время и размер партии. В видеобращении он сказал, что в ближайшие дни из Китая привезут 10 миллионов лабораторных тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 миллион масок, 400 000 экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующей жидкости.

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