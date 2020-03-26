ЕБРР выделит 50 млн евро на покупку новых вагонов для столичного метро

Совет директоров ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена. Об этом в Facebook сообщил представитель ЕБРР Антон Усов.

Новые вагоны предназначены для Сырецко-Печерской линии метро, на которой сейчас строят новые станции – этот участок соединит жилмассив Виноградарь с центром города.

Ожидается, что проект по выделению этих средств подпишут до конца второго квартала этого года.

Киевсовет принял решение о закупке до 50 новых вагонов для киевского метро за средства ЕББР в ноябре прошлого года.

Строительство нового участка метро началось в марте 2019 года.

Реализация проекта не обходится без скандалов. В январе этого года исполнитель работ – "Киевметрострой", на фоне корпоративного конфликта внутри компании, заявил, что они сильно отстают от графика. Однако заказчик – метрополитен опроверг эту информацию. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил, что метро на Виноградарь строят согласно графику.

В то же время, прокуратура в отношении "Киевметростроя" начала расследование о возможном нецелевом использовании средств, выделенных на строительство новых станций.

Строительство двух станций метро, чтобы продлить Сырецко-Печерскую ветвь, предусматривается договором, который заключили Киевский метрополитен и победитель тендера на Prozorro ПАО "Киевметрострой". Согласно документу, работы продлятся до декабря 2021 года, их бюджет составляет 5 млрд 993 млн грн.

В рамках первой очереди работ на участке почти в 4 километра предполагается строительство двух станций – "Мостицкая" и "Проспект Правды", а также ответвления в сторону станции "Виноградарь" для дальнейшего продления линии.

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