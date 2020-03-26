Минцифра запустит приложение для контроля самоизоляции больных коронавирусом

Министерство цифровой трансформации Украины запустит приложение, которое должно упростить украинцам режим карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщает Министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Мы подробно разобрали существующий опыт применения цифровых инструментов для предотвращения распространения короновируса – Израиль, Польша, Южная Корея, Италия, Япония, Китай, Австралия и др. Отобрали наиболее полезное и эффективное", – рассказал он.

По его словам, в приложении следить за украинцами не будут.

"Сразу успокою – никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный для самоизолированных через снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить", – сказал он.

Приложение позволит больным заказывать продукты и лекарства, а также сообщать о состоянии здоровья.

"Следующим шагом станет введение в "Дію" возможности мониторинга контакта с больным. Идея состоит в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и т. д. Если человек начинает добровольно сканировать коды, то мы сможем его предупреждать о возможном контакте с больным. Опять же, никакого гео-таргетинга (слежки) и т. д", – рассказал Федоров.

Кроме того, по его словам, в приложение будет добавлен онлайн-челлендж "HackCorona in Ukraine".

"Это национальный конкурс проектов и идей от граждан, направленный на борьбу с эпидемией и поддержку украинцев. Отмечается, что лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Планируется провести несколько циклов. В жюри челленджа войдут топ-украинские новаторы и представители международных доноров", – написал он.

Также в приложение будет добавлена онлайн-платформа бесплатных услуг бизнесу.

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