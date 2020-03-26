Киевсовет решил работать онлайн во время карантина

Депутаты Киевского городского совета на внеочередном заседании приняли решение работать в режиме онлайн на время действия чрезвычайной ситуации в столице. Об этом говорится на Официальном портале Киева.

Речь идет как о сессионных заседаниях, так и заседаниях комиссий.

"Я приветствую решение депутатов, которые поддержали такое решение в этот сложное для города время и нашли вариант, по которому мы сможем работать и сможем принимать крайне важные решения для обеспечения жизнедеятельности столицы", – прокомментировал это решение мэр столицы Виталий Кличко.

Он добавил, что власти Киева делают все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

"Мы ввели строгие ограничительные меры – и по работе общественного транспорта, и о прекращении работы заведений общественного питания, развлекательных центров, магазинов, чтобы максимально ограничить социальные контакты между людьми. Но мы не можем остановить жизнедеятельность города… Киевсовет не может остановить свою работу. Мы должны быть начеку и быстро реагировать на новые вызовы", – отметил мэр.

Секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив уточнил, что возможность проводить онлайн-голосования будет временной – до 1 сентября 2020 года.

Как ранее сообщал Фокус:

25 марта Кабмин продлил карантин в Украине до 24 апреля. При этом предусмотрено, что его могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

Чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом депутаты горсоветов в Сумах и Днепре провели свои заседания на улице.