Зеленский подтвердил, что внеочередное заседание Рады состоится 28 марта

Перед внеочередным заседанием Верховной Рады президент Владимир Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Голос" и "Европейская Солидарность", а также депутатских групп "За будущее" и "Доверие". Он сказал о важности присутствия всех депутатов на внеочередном заседании, поскольку перед Украиной сейчас стоят большие вызовы, и парламент должен помочь их преодолеть.

"Вы видите, какая сложная ситуация в мире и в Украине. Мы делаем много, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Но вопрос не только в масках и медицине. Нам нужно защитить экономику, принять целый ряд инициатив, чтобы помочь бизнесу, работникам важных предприятий, социально незащищенным слоям населения. Я прошу, чтобы депутаты пришли в субботу проголосовать предложенные инициативы. Это их ответственность – помочь украинцам в ​​такие нелегкие времена", – сказал президент.

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По неофициальной информации, на это заседание Рады будут вынесены законопроекты о корректировке госбюджета-2020 и об условиях возврата банков-банкротов их бывшим владельцам ("антиколомойский"). Часть депутатов может не явиться на заседание, опасаясь, якобы, коронавируса. В этом случае возрастает вероятность того, что необходимые стране законопроекты не будут приняты.

По состоянию на 22:30 25 марта в Украине уже зафиксировано 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

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