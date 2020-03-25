Коронавирус в Украине: заразились 145 человек, 5 – скончались (обновлено)
2020-03-25 22:54:00
За сутки обнаружено 32 новых случая
По состоянию на вечер 25 марта в Украине было подтверждено 136 случаев инфицирования коронавирусом, однако ближе в 23:00 количество зараженных увеличилось.
Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин в эфире Украинского радио.
"Мы уже имеем информацию о 136 случаях подтвержденных. Сейчас эти данные верифицируются", – сказал он.
По словам Кузина, верификация нужна, чтобы Минздрав, ЦОЗ и Кабинет Министров давали одну цифру. Ее будут обнародовать ежедневно в 10.00.
Кузин также добавил, что в последние дни количество вернувшихся на родину украинцев доходит до 10 000 ежедневно, поэтому в такой ситуации, когда каждого из них не удастся отравить на обсервацию, наиболее эффективная профилактика распространения коронавируса – самоизоляция.
Обновление:
По данным ЦОС, по состоянию на 22:30 25 марта в Украине уже зафиксировано 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.
Выявленные случаи:
Винницкая обл. – 1 в течение суток;
Волынская обл. – 2, из них 1 в течение последних суток;
Днепропетровская обл. – 2;
Донецкая обл. – 1;
Житомирская обл. – 2 (1 летальный)
Запорожская обл. – 7, из них 5 в течение суток;
Ивано-Франковская обл. – 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)
Киев – 34, из них 3 в течение суток;
Киевская обл. – 24, из них 2 в течение суток;
Луганская обл. – 1 в течение суток;
Львовская обл. – 2;
Одесская обл. – 4, из них 3 в течение суток;
Тернопольская обл. – 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)
Херсонская обл. – 1 в течение суток;
Черкасская обл. – 2, из них 1 в течение суток;
Черновицкая обл. – 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток.
Как утверждает ЦОС, в Ивано-Франковской области уже зафиксировано два летальных случая, а Фокус 23 марта писал, что в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус.
Как ранее сообщал Фокус:
- По официальным данным МОЗ, на утро 25 марта в Украине было подтверждено 113 случаев заражения коронавирусом. Больше всего - в Черновицкой области и в Киеве.
- 25 маарта мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в Киеве коронавирусной инфекцией заболели еще трое человек.
- В Украине уже скончались четыре человека с коронавирусом: 71-летняя женщина в Радомышле, 33-летняя в Черновцах (по словам медиков, в данном случае коронавирус не был причиной смерти), 56-летняя женщина в Ивано-Франковске и 68-летний мужчина в Тернополе.
- Кабмин на заседании 25 марта поддержал инициативу об увеличении размера жилищных субсидий и об их назначении гражданам, потерявшим работу в период карантина.