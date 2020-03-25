В Киеве у трех мужчин, приехавших из-за границы, обнаружили коронавирус, – Кличко

Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек

В Киеве коронавирусной инфекцией заболели еще трое человек.

Об этом написал в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

Таким образом, по его словам, количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек.

"Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще три лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины". Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек", – написал он.

Мэр также отметил, что все трое киевлян, у которых подтвердили диагноз – мужчины возрастом 31, 36 и 67 лет.

"Двое из них недавно вернулись из Израиля, один – из Объединенных Арабских Эмиратов. Все трое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы", – добавил мэр.

Как ранее сообщал Фокус: