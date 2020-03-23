Мэр города призвал жителей обращаться к врачам при малейших симптомах недомогания

В областной инфекционной больнице Ивано-Франковска умерла пожилая женщина, у которой подозревали коронавирус. Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в своем видеообращении в Facebook.

"Сегодня женщина с подозрением, 65 лет, умерла в областной инфекционной больнице. Из села Чукаловка (пригород Ивано-Франковска). Пока что она с подозрением, тесты переданы в Киев", – сказал Марцинкив.

По его словам, о том, болела ли женщина коронавирусом, будет известно завтра.

Мэр города обратился к тем, кто недавно приехал из-за границы, с просьбой не оттягивать время и обращаться к врачам при малейших симптомах недомогания.

В качестве примера, он рассказал, что сегодня в одну из местных клиник пришел человек с "плохими симптомами", которого пришлось госпитализировать вместе с семьей с подозрением на коронавирус.

"А сколько за это время было контактов – мы изучаем", – сказал Марцинкив.

"Не дотягивайте, когда уже двусторонняя пневмония, когда уже сложная форма. Есть возможность обращаться в онлайн-режиме на горячую линию", – призвал мэр.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

В Ивано-Франковске в понедельник, 16 марта, объявили о закрытии всех заведений общественного питания, ТРЦ и магазинов, кроме продуктовых и аптек из-за коронавируса.