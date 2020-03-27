Заместитель генерального прокурора Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку. Об этом он сообщил в комментарии LB.ua.

Ранее СМИ сообщали, что Виктор Трепак подал в отставку в связи с его отстранением от дела Екатерины Гандзюк генеральным прокурором Ириной Венедиктовой. Сама Венедиктов заявила, что возможная отставка Трепака – это его решение.

"Да, это правда. Я подал заявление. Уже нет смысла просто. Работаю до понедельника", – заявил Трепак.

Издание пишет, что более расширенная позиция Трепака по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

Трепак – участник боевых действий на Донбассе, с 2015 по 2016 год занимал должность первого замглавы СБУ – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ. Он последний член команды бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки, который остался работать в ведомстве. До этого в отставку подали Виталий Касько и Виктор Чумак.

Как ранее сообщал Фокус:

Верховная Рада назначила Ирину Венедиктову генеральным прокурором Украины на внеочередном заседании 17 марта.