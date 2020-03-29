"Неделю боролся за жизнь". В Киеве от коронавируса умер экс-замглавы КГГА

В Киеве от коронавируса скончался экс-заместитель главы Киевской областной государственной администрации Олег Мищенко. Об этом сообщил экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе в Facebook.

По словам Парцхаладзе, симптомы COVID-19 у Мищенко ухудшались хроническим заболеванием.

"Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали свое. Давайте не недооценивать этот вирус. Берегите себя и своих близких", – написал Парцхаладзе.

Стоит подчеркнуть, что Мищенко в начале 2000-х годов работал в Государственном управлении делами в Киеве, занимал должность начальника Государственной экологической инспекции в Киеве, а также советника председателя патронатной службы Херсонской ОГА.

В 2010 году он стал управляющим коммунального предприятия Киевской ОГА "Управление сооружений". В 2016 году победил в конкурсе на должность заместителя главы КОГА по вопросам ЖКХ и строительства. На этой должности он проработал в течение года.

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