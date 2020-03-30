Разумков предложил провести еще одно внеочередное заседание Рады (обновлено)

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил провести сегодня еще одно внеочередное заседание для рассмотрение законопроекта № 3254 относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета парламента.

"Повестная дня будет состоять из одного вопроса - законопроекта №5254. Регламент нам это позволяет", - заявил он.

Законопроект разрешает Минобороны и МВД продлить до конца года с поставщиками услуг по питанию договоры, которые действовали в 2019 году.

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Фракции Рады поддержали предложение Разумкова. Бюджетный комитет рекомендовал принять законопроект № 3254.

Напомним, внеочередное заседание Рады начнется в 14:00. В повестке дня 13 вопросов - законопроекты направленные но борьбу с распространением коронавируса, пересмотр госбюджета и назначение трех новых министров.

Ранее в руководстве "Слуги народа" допускали, что может быть созвано еще одно внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов о рынке земли и нвозврате банков прежним владельцам (документы необходимы для получения кредита от МВФ).

Как ранее сообщал Фокус: