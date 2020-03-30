В списке вопросов для рассмотрения нет законопроектов о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта, в 14.00 в сессионном зале на улице М.Грушевского, 5. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Заседание созывается по требованию президента.

Также в 11.00 в конференц-зале по этому же адресу соберется согласительный совет депутатских фракций (депутатских групп).

Как заявил спикер Дмитрий Разумков, депутатам предложат средства спецзащиты, пишет "Украинская правда".

По его словам, будет рассмотрен законопроект об изменениях в некоторые законодательные акты по обеспечению лечения больных коронавирусом. Автором проекта является Михаил Радуцкий.

Он отметил, что законопроект подписан всеми фракциями и группами, и все сказали, что будут поддерживать его в зале ВР.

Также планируется рассмотрение законопроектов, связанных с вывозом за пределы Украины средств защиты.

Кроме того, планируется рассмотреть изменения в закон о комитетах Верховной Рады, которые позволяют на время эпидемии коронавируса дать возможность проводить заседания комитетов в режиме онлайн "с последующей фиксацией и письменными подтверждениями своих позиций".

Разумков также отметил, что будет рассматриваться правительственный законопроект, связанный с изменениями в бюджет. В частности, Рада намерена сократить зарплаты чиновников, в том числе членов наблюдательных советов. Разумков уточнил, что ограничение будет на уровне десяти минимальных заработных плат.

"Если мы говорим о кадровых вопросах, я надеюсь, что будут приняты некоторые решения, мы ждем от наших коллег документы, будут происходить изменения в правительстве. Если все будет хорошо, будут выбирать министров на должности", – сказал он.

В то же время, по словам Разумкова, пока не планируется рассматривать на этом заседании так называемый "антиколомойский законопроект" и законопроект о рынке земли, на которых настаивает МВФ и о которых неоднократно говорил президент.

"Если мы говорим об этом пленарном заседании, пока такого решения не было принято. Мы дискутируем с коллегами. Я думаю, что будут дискуссии продолжаться, а дальше будем принимать соответствующие решения", – заявил он.

На вопрос, может ли быть проведено второе внеочередное заседание ВР, Разумков сказал: "Возможно, если будет такое обращение, будем рассматривать и принимать решения".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта. 29 марта стало известно, что министры здравоохранения и финансов Илья Емец и Игорь Уманский подали в отставку.

Как ранее сообщал Фокус: