"Слуга народа" выступает за проведение внеочередного заседания ВРУ в сессионном зале

Депутаты смогут себя обезопасить перчатками, масками и очками

Во фракции "Слуга народа" выступают за проведение внеочередного пленарного заседания ВРУ в понедельник, 30 марта, в сессионном зале парламента.

Об этом заявила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Учитывая то, что мы будем иметь обширную повестку дня, целесообразнее будет сделать это в зале Верховной Рады, потому что это с точки зрения электронной системы "Рада" намного быстрее и сэкономит время пребывания в общем пространстве", - заявила Кравчук.

По ее словам, депутаты могут себя обезопасить перчатками, масками и очками. Тем более, что в аппарате Рады рассматривают такую возможность.

Она подтвердила, что действительно изучался вариант проведения внеочередного заседания ВРУ на открытом воздухе: во внутреннем дворике парламента или даже на стадионе. Окончательное решение по месту проведения заседания, по словам Кравчук, будет принято в воскресенье на заседании согласительного совета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что Аппарат Верховной Рады закупает для народных депутатов Украины очки, респираторы 3-й степени защиты, костюмы и перчатки.

Кстати, недавно чтобы свести к минимуму опасность заражения коронавирусом депутаты горсоветов в Сумах и Днепре провели свои заседания на улице.