Рада приняла закон о питании военных и закрыла заседание
Верховная Рада на втором по очередни внеочедном заседании приняла законопроект № 3254 относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих. "За" проголосовали 302 депутата.
Законопроект разрешает Минобороны и МВД продлить до конца года с поставщиками услуг по питанию договоры, которые действовали в 2019 году.
На первом внеочередном заседании Рада приняла шесть законов, направленных на борьбу с коронавирусом, уволила министров финансов и здравоохранения (но новых назначит не смогла) и провалила законопроект об изменениях в бюджет (документ направили на доработку).
Как ранее сообщал Фокус:
- Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших столичных супермаркетов.
- Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) зафиксировал повышение розничных цен на продукты питания в некоторых регионах Украины во время карантина в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что в некоторых регионах с начала марта цены на гречку выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар – на 16%.