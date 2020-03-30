"Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса". Сивохо прокомментировал свое увольнение

Уволенный с должности советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо рассказал о ситуации.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Можно, конечно, ничего и не писать – всем и так понятно, что клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса", – написал он.

"На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", – добавил он.

По его словам, Сивохо и также уволенный Максим Ткаченко продолжат помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Напомним, по состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря СНБО.

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