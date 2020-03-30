"Клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса". Сивохо прокомментировал свое увольнение
Уволенный с должности советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции Донбасса Сергей Сивохо рассказал о ситуации.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Можно, конечно, ничего и не писать – всем и так понятно, что клеркам из РНБО больше не интересна тема Донбасса", – написал он.
"На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. СНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", – добавил он.
По его словам, Сивохо и также уволенный Максим Ткаченко продолжат помогать президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Напомним, по состоянию на 24 марта Сергей Сивохо не является советником секретаря СНБО.
Как ранее сообщал Фокус:
- 21 октября 2019 года Сергея Сивохо назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
- Сергей Сивохо заявил, что на занимаемой должности будет в основном заниматься гуманитарной политикой и работой с людьми.
- 12 марта Сергей Сивохо презентовал в "Парковом" Нацплатформу примирения и единства, которая была по замыслу направлена на реинтеграцию Донбасса.
- На мероприятие пришли националисты из Нацкорпуса, которые устроили потасовку и вытолкали Сивохо из помещения. В результате полиция Киева задержала 15 "активных участников инцидента" и открыла уголовное дело.
- Позже Печерский райсуд Киева отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца до 10 мая Сергея Тамарина за драку на презентации советника секретаря СНБО Сергея Сивохо.
- Сам Сивохо после всего произошедшего заявил, что "некоторым мир не нужен, потому что война – это бизнес и большие деньги".