Полиция выясняет, сколько человек сбежали с обсервации в отеле "Казацкий" в Киеве
Несколько человек, помещенных на обсервацию в столичный отель "Казацкий", покинули помещение.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передают "Українські новини".
"Несколько человек покинули место обсервации. Сейчас вместе с пограничниками уточняем списки, чтобы точно знать, сколько", – сказали в ведомстве.
Кроме того, место обсервации в отеле "Пуща" также покинули ранее эвакуированные из Катара.
Полиция планирует привлечь сбежавших к административной ответственности.
Как сообщается в группе "Киев оперативный" в Facebook, помещенные на обсервацию жаловались на плохие условия и дорогое питание. Некоторые говорили, что готовы заплатить штраф, который составляет от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, чтобы не жить в таких условиях.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко раскритиковал размещение туристов на обсервацию в отель "Казацкий". Об этом сообщает пресс-служба Киевгорадминистрации.
Такие действия мэр назвал "нелогичными", но пояснил, что решение об обсервации принимали не городские власти, а Министерство инфраструктуры совместно с другими ведомствами. Также Кличко напомнил, что отель "Казацкий" не является собственностью города.
Вместе с тем, по его словам, в случае необходимости киевлян могут разместить на обсервацию в Чернобыльской больнице на Лесном массиве, где для этого подготовлены 200 коек.
Отметим, что на место приезжал министр инфраструктуры Владислав Криклий, который пытался договориться с людьми. Он предложил украинцам остаться в отеле "Казацкий" на четыре дня, чтобы сдать тесты на коронавирус.
Об этом "Бабелю" рассказал Ростислав Русаков, который был отправлен в отель с другими туристами после прилета в аэропорт "Борисполь".
Министр пообещал, что после получения результатов тестов всех отпустят по домам на 14-дневный карантин.
Как ранее писал Фокус:
- Украинские туристы, прилетевшие с острова Бали чартерным рейсом, утверждали, что не были предупреждены об обязательной обсервации в Украине. Чартер туристы оплатили самостоятельно, а при покупке билетов никто не рассказал о том, что они будут на обсервации. В салонах самолетов они просидели до утра.
- Прибывшие 30 марта в отель "Казацкий" украинцы изначально были недовольны условиями обсервации.