С 6 апреля 40 педагогов будут вести уроки на 11 телеканалах, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект "Всеукраинская школа онлайн" будет запущен 6 апреля.
Об этом он сказал в видеообращении.
"Наше задание – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", – сказал президент.
Для каждого класса уроки будут показывать на разных телеканалах. В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников.
Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.
Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:
- 5 класс – "Плюс-плюс" и "112 Украина";
- 6 класс – "Zoom" и "NewsOne";
- 7 класс – "Zik";
- 8 класс – "Индиго" и "Униан";
- 9 класс – "Рада" и "UA:Культура";
- 10 класс – "UA:Перший";
- 11 класс – канал М1.
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- Кабмин утвредил введение режима ЧС на всей территории Украины на 30 дневный срок и продлил карантин до 24 апреля.