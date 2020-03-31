В Украину из Китая доставили 100 тыс. тестов ПЦР

В Украину из Китая прибыл еще один самолет, который доставил 100 тыс. тестов для полимеразной цепной реакции (ПЦР), 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом сообщает глава департамента информполитики Офиса Президента Ирина Победоносцева в Facebook.

"После прохождения всех санитарных и таможенных процедур медицинское оборудование направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины. Средства защиты также будут переданы военным и сотрудникам Государственной пограничной службы", – сообщила Победоносцева.

Напомним, 23 марта Центр общественного здоровья получил из Китая 521 тест-систему для полимеразной цепной реакции (ПЦР-исследований) , а также 150 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.

Экспресс-тесты на COVID-19 имеют большую погрешность. По словам медиков, они могут определить вирус только после того, как в организме появляются антитела. Это происходит спустя 5–6 дней после проявления симптомов, при этом человек может быть заразным в течение недели до того момента, когда подобный тест сможет подтвердить факт заболевания.

В свою очередь, тест-системы ПЦР доподлинно устанавливают наличие или отсутствие вируса даже до появления первых симптомов.

Как ранее сообщал Фокус:

20 марта главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал масштабные проверки на короновирус. По его словам, для этого сейчас в стране работают 11 лабораторий.