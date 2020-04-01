91% украинцев ограничили выход из дома во время карантина, — опрос

73% опрошенных граждан считают карантин эффективным. Еще четверть придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг".

При этом, абсолютное большинство украинцев (83%) поддерживают решение Кабмина продлить ограничительные меры до 24 апреля.

Такого мнения в равной степени придерживаются все возрастные категории во всех частях Украины.

Небольшое отклонение от общей статистики зафиксировано на Востоке: там за продление карантина выступают 80% граждан, в то время как на Западе – все 85%.

91% опрошенных ограничили выход из дома во время карантина (35% из них – частично).

Также есть данные о ситуации с работой по Украине. Среди тех, кто был трудоустроен до введения ограничительных мер, 64% по-прежнему работают (29% – удаленно).

32% взяли отпуск за свой счет, еще 4% попали под сокращение.

Что касается сбережений, то большинству (63%) их хватит только на менее чем 1 месяц.

Среди причин выхода на улицу большинство украинцев назвали поход в магазин – 76%. Гораздо реже граждане выходят в аптеки (28%) и на работу (28%)

Опрос проведен в две волны, по 1000 человек в каждой (25-27 марта и 28-30 марта). Аудитория – население от 18 лет во всех областях за исключением оккупированного Донбасса и Крыма.

Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95 – не более 4%.

Исследование проведено методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Как ранее сообщал Фокус:

Недавно Аваков говорил, что для борьбы с эпидемией коронавируса в Украине пока не требуется введение чрезвычайного положения.

Арсен Аваков также заявил, что уровень преступности в Украине в период карантина снизился на 30%, но активизировались мошенники.