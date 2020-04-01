На 17-ти улицах Киева снова разрешили ездить со скоростью 80 км/ч
Второй год подряд на 17-ти участках столичных дорог с 1 апреля до 1 ноября разрешается скоростной режим до 80 км/ч. В остальное время на них действует ограничение до 50 км/ч.
Эта норма установлена решением Киевсовета от 9 октября 2018 года №1739/5803. В приложении к этому документу указаны такие участки:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);
- просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);
- просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);
- ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
- просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Соборности (при установке разделительного транспортного ограждения).
Напомним, что решение Киевсовета не является законным основанием для движения по указанным дорогам со скоростью до 80 км/ч. Скоростной режим регулируется исключительно Правилами дорожного движения и соответствующими дорожными знаками. Но в соответствии с решением Киевсовета знаки, разрешающие движение со скоростью до 80 км/ч, должны быть установлены. До их установления на указанных улицах действует ограничение скорости в 50 км/ч.
Как ранее сообщал Фокус:
- Под Киевом планируется строительство трех новых развязок на трассах Киев – Одесса и Киев – Чоп. Выполнение работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.
- Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.
- Криклий также рассказал, что в Украине появятся три платные дороги. Также он поведал о разработке проектов концессионных дорог.