На 17-ти улицах Киева снова разрешили ездить со скоростью 80 км/ч

Второй год подряд на 17-ти участках столичных дорог с 1 апреля до 1 ноября разрешается скоростной режим до 80 км/ч. В остальное время на них действует ограничение до 50 км/ч.

Эта норма установлена решением Киевсовета от 9 октября 2018 года №1739/5803. В приложении к этому документу указаны такие участки:

просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от пр. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной в черте Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонский до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. О. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности (при установке разделительного транспортного ограждения).

Напомним, что решение Киевсовета не является законным основанием для движения по указанным дорогам со скоростью до 80 км/ч. Скоростной режим регулируется исключительно Правилами дорожного движения и соответствующими дорожными знаками. Но в соответствии с решением Киевсовета знаки, разрешающие движение со скоростью до 80 км/ч, должны быть установлены. До их установления на указанных улицах действует ограничение скорости в 50 км/ч.

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