Выполнение работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития

Под Киевом планируется строительство трех новых развязок на трассе Киев – Одесса и Киев – Чоп.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Выполнение работ предусмотрено за счет средств займов Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

Подрядчикам предлагают три лота:

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 1, км 15 + 390.

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-05 Киев - Одесса: Лот 2, км 21 +847.

Строительство транспортной развязки на автомобильной дороге M-06 Киев-Чоп: Лот 3, км 21 +767.

Планируется, что строительство этих развязок обеспечит разгрузку транспортных узлов, а также улучшит безопасность движения в местах концентрации транспорта на подходах к Киеву, что, в целом, положительно повлияет на развитие дорожной инфраструктуры.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.