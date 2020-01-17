На ремонт дорог выделят еще 20 млрд грн, – советник премьера

"Будут и еще хорошие новости", – говорит также Голик

Вчера Рада поддержала за законопроект (№2660 и №2661), которые позволят Укравтодору дополнительно привлечь 20 млрд грн на ремонт дорог.

Об этом у себя в Facebook пишет советник премьер-министра Юрий Голик.

"И это еще не все. Будут и еще хорошие новости", – обнадеживает Голик.

Также Голик напомнил, что на недавнем заседании Кабмин утвердил перечень дорог, которые подлежат ремонту в этом году

И на то время это был только первый источник финансирования дорог Укравтодора. "Будут еще два, над которыми работаем прямо сейчас", – писал советник премьера.

"Хотя в этом первом "транше" объем финансирования больше, чем за весь прошлый год", – добавил Голик.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава Мининфраструктуры Владислав Криклий заявил, что в 2020 году на дороги в Украине выделят рекордную сумму. Так, в Дорожный фонд на 2020 год планируют заложить 69,7 млрд грн.

В Киеве на завершающий этап вышло тестирование новых приборов автофиксации нарушений скорости автомобилистами.