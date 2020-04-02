Посольство Украины в США попросило у Илона Маска аппараты ИВЛ

Посольство Украины в США попросило у предпринимателя Илона Маска Украине аппараты искусственной вентиляции легких для Украины.

Об этом посольство Украины написало в Twitter под сообщением Маска.

"Уважаемый Илон, Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо", – пишет посольтво.

Напомним, экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун попросила аппараты искусственной вентиляции легких у Илона Маска для Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

Идею выпускать аппараты для искусственной вентиляции легких на заводах Tesla Маску подкинули пользователи Twitter. После короткой переписки предприниматель согласился. Позже, Маск отдал более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Калифорнии.