Посольство Украины в США попросило у Илона Маска аппараты ИВЛ

Украина
Украина готова к сотрудничеству

Посольство Украины в США попросило у предпринимателя Илона Маска Украине аппараты искусственной вентиляции легких для Украины.

Об этом посольство Украины написало в Twitter под сообщением Маска.

"Уважаемый Илон, Украина является второй по величине страной в Европе с населением около 40 млн. человек. Пандемическая ситуация в Украине приближается к своему пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны аппараты искусственной вентиляции легких. Мы готовы к сотрудничеству! Спасибо", – пишет посольтво.

Напомним, экс-и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун попросила аппараты искусственной вентиляции легких у Илона Маска для Украины.

Как ранее сообщал Фокус: