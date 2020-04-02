48% украинцев считают неуспешной борьбу властей с коронавирусом, – опрос

40% украинцев считают успешными действия власти в противодействии распространения коронавирусу, 48% придерживаются обратного мнения. Таковы данные опроса КМИС, проведенного с 27 по 30 марта в телефонном режиме.

17% опрошенных также убеждены, что власть действует правильно в направлении предотвращения экономического кризиса, связанного с эпидемией болезни, 57% думают, что действия власти ошибочны.

Также 17% считают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг населению, 70% считают наоборот.

"Около половины украинцев (49%) думают, что ограничительные меры, направленные на противодействие эпидемии коронавируса, были приняты вовремя, 38% думают, что власть опоздала с противодействием, 5% придерживаются мысли, что ограничительные меры было принято преждевременно", – говорится в опросе.

43% опрошенных выступают за то, чтобы ужесточить карантин, 40% думают, что принятые меры адекватны ситуации, еще 9% думают, что меры должны быть менее жесткими, а 1% считает, что никакие ограничительные меры не нужны.

В ходе опроса было проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%. Опрос не проводился на территориях, временно неподконтрольных Украине.

Как ранее сообщал Фокус:

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", 73% опрошенных граждан считают карантин эффективным. Еще четверть придерживаются противоположного мнения.