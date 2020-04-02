Минздрав предоставил статистику по смертям от коронавируса в Украине
По состоянию на 2 апреля в Украине подтверждены 20 смертей пациентов с коронавирусной инфекцией. 17 (85%) из них были старше 50 лет. Среди умерших 15 женщин и 5 мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.
Больше всего умерших (9 человек) были возрастом от 50 до 59 лет.
Возрастная статистика летальных случаев среди мужчин:
- 40-49 лет - 1 человек;
- 60-69 лет - 1 человек;
- 80-89 лет - 1 человек;
- 50-59 лет - 2 человека.
Среди женщин:
- 50-59 лет - 6 человек;
- 60-69 лет - 5 человек;
- 70-79 лет - 2 человека;
- 30-39 лет - 2 человека.
Трое жертв коронавируса не выезжали за границу в течение последних 14 дней до появления клинических симптомов. Средняя продолжительность от появления симптомов заболевания до наступления смерти составила 9 суток, а с момента госпитализации до смерти - 4 дня.
Все 20 пациентов были госпитализированы. Из них 60% получали лечение в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.
Напомним, что согласно мировой статистике, мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст и наличие хронических заболеваний. Особому риску подвержены прежде всего пожилые люди старше 60 лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 2 апреля в Украине госпитализированы 398 человек с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
- Согласно данным ВОЗ, в Европе 95% все смертей от коронавируса приходится на людей старше 60 лет. При этом в организации отмечают, что "молодые люди не непобедимы" и у них болезнь также может протекать с серьезными осложнениями.