Степанов: Минздрав принял единый протокол лечения больных коронавирусом

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что МОЗ утвердил единый государственный протокол лечения зараженных коронавирусом. Об этом он рассказал в своем видеообращении в Facebook.

По словам министра, на это у ведомства ушло два дня. Стандарт лечения разработан с учетом опыта других стран.

"Мы утвердили единый государственный протокол лечения для больных Covid-19. Мы сделали это за два дня, и уже сейчас все медики страны получают четкий алгоритм лечения больных. К сожалению, от этого вируса нет прививки или лекарств. Более того, не застрахован никто, и заболеть может каждый. Но многие страны, которые столкнулись с этим невидимым врагом раньше Украины, уже имеют эффективные наработки в борьбе с болезнью, вызванной новым коронавирусом. И мы установили стандарт лечения, основанный на опыте этих стран", – сказал Степанов.

Министр поблагодарил врачей, которые делают все возможное, чтобы остановить распространение болезни, при этом не имея всех необходимых для этого средств. Он отметил, что министерство будет работать в круглосуточном режиме, чтобы создать для медиков необходимые условия для работы.

"К сожалению, за несколько недель нам не удастся построить современную медицинскую систему, но мы не откладываем это в долгий ящик, мы параллельно работаем над реформой", – сказал министр.

Степанов также выразил уверенность, что, несмотря на все трудности и неблагоприятные условия, украинцы, объединившись вместе, победят коронавирус.

В заключении, глава МОЗ сообщил об усилении в Украине карантинных мер и призвал всех оставаться дома.

Как ранее сообщал Фокус:

За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.

Медицинские работники "скорой помощи" включены в перечень медспециальностей, которым повысят оклады в три раза.