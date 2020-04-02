Накануне запорожские медики жаловались, что Степанов в приказе №759 исключил сотрудников "скорой помощи" из списка тех, кому повысят зарплату

Медицинские работники "скорой помощи" включены в перечень медспециальностей, которым повысят оклады в три раза.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, в списке специальностей, которые там перечислены, есть в том числе все должности "экстренки" – в пункте о врачах других специальностей, которые заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев коронавируса.

"Однако возникло недоразумение – мне поступило немало сообщений, будто бы ни фельдшеров, ни водителей "скорой" там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности. Весь этот перечень есть, но для того, чтобы избежать недоразумений, к приказу внесут корректировки и пропишут это отдельно", – сообщил он.

Степанов отметил, что информация появится в течение дня на сайте Минздрава: "Там будут перечислены абсолютно все категории, отдельно".

"Защита врачей - наш приоритет и государство будет уделять повышенное внимание к условиям, в которых работают украинские врачи", – отметил глава Минздрава.

Отметим, накануне на странице председателя независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи Запорожья Анатолия Сидоренко в Facebook появилось видеообращение к президенту Украины. В нем медработники жалуются на то, что новоназначенный министр здравоохранения Максим Степанов в приказе №759 исключил сотрудников "скорой помощи" из списка тех, кому повысят заработную плату.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что начиная с марта, медицинские работники, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов. Доплата будет действовать в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Украины сообщили, что готовы производить 10-20 тысяч ПЦР-тестов для выявления COVID-19 в неделю, и ждут финансирования.

За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.