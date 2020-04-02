В ВСУ зафиксирован второй случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины зафиксировали второй случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"По состоянию на 17.00 2 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрирован еще 1 случай заболевания острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

Коронавирусом заразился военнослужащий Киевского гарнизона, который с 23 марта находился на самоизоляции из-за контакта с больным. 30 марта у него были взяты образцы для исследования. По результатам теста было подтверждено наличие заболевания.

Командование Медицинских сил сообщает, что в настоящее время состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное. Он проходит лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Также отправлены на самоизоляцию двое военнослужащих, которые с ним контактировали во время исполнения служебных обязанностей.

Как ранее сообщал Фокус:

За сутки в Украине подтвердили 135 новых случаев коронавируса. Всего по состоянию на утро 2 апреля в стране заразились 804 человека.

По состоянию на утро 2 апреля в мире зарегистрировано 937 170 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончались 47 тыс, выздоровели 193 тыс.