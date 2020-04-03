Кабмин ужесточил карантин, но часть ограничений могут ослабить в конце апреля, — Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил об ужесточении карантина. Постановление с полным перечнем новых ограничений вскоре будет опубликовано на сайте Кабмина. Об этом он рассказал в видеообращении.

В частности на границе останутся открытыми только 21 пункт пропуска, также вводится обязательная обсервация на 14 дней для всех прибывающих. Запрещается находится на улице группам более двух людей кроме сопровождающих детей.

При этом он отметил, что промышленные предприятия и критическая инфраструктура продолжат работу.

"Все это работает и будет работать дальше. Украина не может себе позволить не работать полгода, или даже два-три месяца. По нашим подсчетам через три недели те, которые сейчас болеют Covid-2019, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространятся дальше", - заявил он.

Если будет замечена динамика на уменьшение заболеваемости, то в конце апреля начнется постепенное ослабление карантинных мероприятий. По словам премьер, на первом этапе на работу пойдут люди трудоспособного возраста и параллельно частично возобновят работу общественного транспорта.

"Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не будет означать ослабления других карантинных мероприятий. Поскольку за три месяца угроза коронавируса никуда не пропадет. Ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения все равно будут действовать. Все без исключения должны будут носить маски и придерживаться карантина", - подчеркнул он.

Он добавил, что для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен.

"Правительство старается поддержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики. Реализация этого плана полностью зависит от каждого из вас", - заявил Шмыгаль.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснил необходимость ужесточения карантина ожидаемом в ближайшем времени пиковым ростом заболеваемости коронавируса.

1 апреля пресс-служба Кабмина опубликовала список планируемых ограничений. В частности, в планах ввести запрет на:

пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора;

перемещение группой более двух человек, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 16 лет, без сопровождения совершеннолетних;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Как ране сообщал Фокус:

Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что карантин в Украине по самым оптимистичным проогнозам может закончиться не ранее 15 мая.